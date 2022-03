per Mail teilen

Die Kripo hat im Kreis Göppingen zwei Männer und eine Frau festgenommen, die eine Vielzahl von Auto-Aufbrüchen, unter anderem auch in Heilbronn, verübt haben sollen. Das Trio soll über Monate hinweg an zahlreichen Autos eine Scheibe eingeschlagen und dann die Multifunktionslenkräder sowie Navigationsgeräte ausgebaut haben. Alle drei konnten in der Nacht auf Mittwoch von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen werden, die dem Trio schon seit Monaten auf der Spur war.