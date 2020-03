Ein Rentner hat am Donnerstag in einer Bank in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) laut Polizei eine Waffe gezogen. Der 79-Jährige hatte einen Termin in der Untermünkheimer Bank, als er sich ausweisen sollte, zog er aus nicht nachvollziehbaren Gründen statt eines Ausweises eine Pistole. Die Bankangestellten lösten darauf sofort Alarm aus. Mehrere Polizeistreifen eilten vor Ort, wo sie festnehmen konnten. Nach ersten Ermittlungen hatte er gar keine Forderungen gestellt. Es ist völlig unklar, was er mit der Aktion wollte. In seiner Wohnung wurden mehrere Waffen und Munition sichergestellt, so die Polizei, der Waffenschein wurde entzogen.