Es ging um Punkte in der Bundesliga - aber vor allem um den guten Zweck. Die Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns haben am Samstag zum ersten mal einen "Pink Bowl" veranstaltet.

In der amerikanischen Football-Liga gibt es das schon länger, für die Schwäbisch Hall Unicorns war es ein Novum: Ein sogannter Pink Bowl - ein Football-Spiel für den guten Zweck, um auf die Brustkrebsvorsorge aufmerksam zu machen. Und Initiatorin Dana Krull wertet das Event mit rund 4.200 Zuschauerinnen und Zuschauern als vollen Erfolg.

Zwar steht am Ende Gegner Pforzheim als knapper Sieger nach Verlängerung fest. Für viele ging es an diesem Samstag in der Aalener Centus Arena aber nicht um die Punkte in der Liga, sondern um den guten Zweck. Damit möglichst viele dabei sein konnten, wurde das Spiel extra in die größere Arena nach Aalen verlegt.

Ein pinkes Football-Stadion für den guten Zweck

Die Haller Unicorns - sonst eher in türkis oder grün unterwegs - hatten sich in pinke Footballtrikots geworfen, vor dem Spiel gab es eine große Aktion mit den rund 4.200 Fans, das ganze Stadion war pink.

Die pinke Schleife, die auf die Brustkrebsvorsorge aufmerksam machen soll, wurde beim ersten "Pink Bowl" der Schwäbisch Hall Unicorns kurzerhand mit einem Football kombiniert. SWR Laura Heymann

Darüber freute sich allen voran Dana Krull. Seit 2019 ist sie Pink Ribbon Botschafterin, hat selbst den Brustkrebs überstanden. Die "Pink Ribbon", also die pinke Schleife, ist das Äquivalent zur roten Schleife, die für mehr Aufmerksamkeit für HIV steht. Die pinke Schleife macht auf Brustkrebs und die entsprechende Vorsorge aufmerksam.

Erster "Pink Bowl": Wunsch nach Wiederholung

Seit ihr Mann die Unicorns unterstütze, habe sie die Idee im Kopf - jetzt wurde sie Wirklichkeit. Und auch bei den Fans kommt die Aktion gut an. Dass es das in den USA schon länger gebe und jetzt auch hier stattfinde, lobt einer der Befragten. Andere freuen sich, dass das wichtige Thema Brustkrebsvorsorge eine so große Plattform bei den Unicorns bekomme.

Offizielle Infos gibt es zwar noch nicht. Doch nach einem so erfolgreichen ersten Mal, würde sich Dana Krull natürlich wünschen, dass der "Pink Bowl" jedes Jahr stattfinden kann.