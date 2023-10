Mit Laufpaten sicher zur Schule kommen, das ist das Ziel der Aktion "Alvies Laufbus" des ADAC. Das Pilotprojekt startet jetzt an einer Schule in Heilbronn-Böckingen.

An der Grünewaldschule im Heilbronner Stadtteil Böckingen beginnt am Donnerstag ein neues Projekt, das Erstklässlern einen sicheren Weg zur Schule zeigen soll. In Begleitung lernen sie den Verkehr und ihre Laufroute kennen. In Kooperation mit dem ADAC Baden-Württemberg ist die Heilbronner Schule eine von zweien, an denen das neue Projekt getestet wird. Es soll nach und nach auf das gesamte Land ausgeweitet werden.

Laufpaten erklären die Gefahren

"Alvies Laufbus" heißt das Programm, bei dem Schülerinnen und Schüler zwei Wochen lang auf ihrem Schulweg begleitet werden. Ehrenamtliche Laufpatinnen und Laufpaten weisen die Kinder darauf hin, wo Gefahren lauern und zeigen, wie sie sich auf dem Weg zur Schule verhalten sollen. In Laufgruppen üben und lernen sie, den Schulweg eigenständig zu meistern. So sollen alle sicher im Klassenzimmer ankommen.

Außerdem lauert die Gefahr nicht selten direkt vor der Schule: Denn dort herrscht morgens durch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, regelmäßig ein Verkehrschaos.

Elterntaxis als Gefahr

Das Parken auf Gehwegen oder riskante Wendemanöver können schnell gefährlich werden. Das Pilotprojekt schult die Kinder im Umgang mit diesen Gefahren und soll dadurch die Verkehrssicherheit deutlich verbessern.

Neben der Premiere in der Heilbronner Grünewaldschule ist auch in weiteren Schulen ein Start in diesem Schuljahr geplant. Entwickelt wurde es vom Verkehrssicherheitsprogramm vom ADAC Württemberg.

Bereits zweite Aktion zum sicheren Schulweg in Heilbronn

Bereits einen Tag zuvor startete eine private Initiative der "Waldpaten" Heilbronn. Unter dem Namen "Heilbronn trägt Mütze" wurden 220 Mützen in oranger Signalfarbe an Grundschüler der Grundschule in Heilbronn-Biberach übergeben. Insgesamt sollen 3.000 solcher Mützen an den Grundschulen in der Käthchenstadt verteilt werden, sodass die Kinder auf dem Weg zur Schule besser zu sehen sind. Auch damit wolle man den Schulweg sicherer machen, erklärte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD).