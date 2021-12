Pilotprojekt Wasserstoff im Gasnetz

Die EnBW hat jetzt in ihrem eigenen Netz-Labor in Öhringen (Hohenlohekreis) ein Pilotprojekt gestartet. Dabei wird Wasserstoff in das Erdgasnetz gemischt und untersucht, ob dieses Gasgemisch in den bestehenden Leitungen und Heizungen genutzt werden kann. Derzeit wird nur die eigene Betriebsstelle in Öhringen mit dem Mischgas versorgt. Zum Projektstart beträgt der Wasserstoff-Anteil zunächst zehn Prozent und wird schrittweise auf bis zu 30 Prozent erhöht. Mit dem Mischgas werden unter anderem Gasheizungen betrieben, die so weniger schädliche CO2-Emissionen abgeben, wenn der Wasserstoff mittels erneuerbarer Energien gewonnen wird. In einer zweiten Phase soll das Projekt auf knapp 30 Haushalte in den umliegenden Straßen ausgeweitet werden. Das Projekt läuft bis Frühjahr 2023.