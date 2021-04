Das Haus der Kinderkirche im Schloss Beilstein (Kreis Heilbronn) bietet ab sofort Picknickbrote frisch aus der Schlossküche an. Wen es in die Natur ruft, der braucht auch ein ordentliches Vesperbrot. Und das bietet ab sofort das Haus der Kinderkirche an. Sozusagen Picknick-Häppchen-Brot to go. Entweder rustikal mit Wacholderschinken und Käse - oder auch vegetarisch und sogar vegan mit Datteln, Auberginen und Rote Beete. Wer bis Dienstag unter 07062 3298 oder per Mail schloss-beilstein@kikiw.de bestellt, kann die französische Picknickbrote am Samstagvormittag abholen, also rechtzeitig zum Wochenende. Und das ab jetzt jede Woche.