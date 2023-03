Das Geschäft ist hart und Künstler oft etwas eigen – damit müssen angehende Kulturmanagerinnen und Kulturmanager umgehen können. Philipp Poisel zeigt den Studierenden seinen Weg.

Der Singer-Songwriter Philipp Poisel bringt ab Montag den Studierenden der Hochschule Künzelsau bei, wie seiner Erfahrung nach das Musikgeschäft läuft. Die Künstlerdozentur wurde vor 15 Jahren zusammen mit Comedian Christoph Sonntag ins Leben gerufen und wird von der Stiftung zur Förderung der Reinhold-Würth-Hochschule finanziert. In den Jahren zuvor gaben schon Künstler wie Pur-Frontmann Hartmut Engler und Comedian Dodokay Einblick in ihre Arbeit.

Persönliche Einblicke und Praxiserfahrung des Künstlerdozenten

In ganztägigen Vorlesungsmodulen lernen die Studierenden den Musiker und seinen Werdegang kennen. Während Poisel ihnen die künstlerische Seite näher bringt, vermittelt sein Manager Ralf Schroeter den Studierenden außerdem Praxiswissen zum Musikbusiness aus erster Hand.

Am Ende der Lehreinheit soll am 16. Mai ein gemeinsam organisiertes Konzert mit Poisel stattfinden. Sie kümmern sich in verschiedenen Projektgruppen um das Marketing, die Technik, das Teilnehmermanagement und sind am Veranstaltungstag für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich.