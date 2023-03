per Mail teilen

Zum Staatsbankett in Berlin mit Charles III. war auch Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg eingeladen. Wie es beim Bankett war, erzählte Fürst Philipp exklusiv im SWR-Interview.

König Charles III. war am Mittwochabend beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin. Zu diesem Anlass hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zahlreiche Politiker und Prominente empfangen. Geladen war auch Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall), der engste Verwandte von Charles III. in Deutschland.

Im Interview mit SWR-Moderatorin Rosi Düll erzählt er vom Staatsbankett.

Erstes Staatsbankett für Fürst Philipp

Im SWR-Interview erzählt Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg vom Staatsbankett. Es sei ein spannendes Erlebnis gewesen und für ihn auch das erste Staatsbankett im Schloss Bellevue. Für ein Gespräch mit seinem Großonkel König Charles III. habe es auch gereicht. Man wolle sich bald wieder besuchen, erzählte der Fürst.

"War ein runder Abend."

Angela Merkel, Campino oder Motsi Mabuse unter den Gästen

Das Essen sei köstlich gewesen. Noch interessanter waren laut Fürst Philipp jedoch die Gespräche mit anderen Gästen, darunter Sänger Campino, Friedrich Merz (CDU) oder Christian Lindner (FDP).

Für König Charles III. geht der dreitägige Besuch in Deutschland weiter. Zwei Tage weilt er in Berlin, bevor er mit dem Zug für einen Tag nach Hamburg fahren wird.