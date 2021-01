Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn suchen mit einem Phantombild im Internet nach einem mutmaßlichen Brandstifter.

Das Bild des Unbekannten hat die Polizei auf ihrem Fahndungsportal veröffentlicht. Der Mann soll sich vermutlich betrunken am 18. Januar abends im Innenhof eines Gebäudekomplexes in der Heilbronner Innenstadt aufgehalten haben. Dort, in der Cäcilienstraße, habe er Passanten nach Alkohol gefragt. Er bekam am Ende keinen. Kurz darauf brannte ein Lagergebäude, der Schaden: rund 100.000 Euro, so die Polizei.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach einem Mann, der eventuell etwas mit dem Brand in einem Heilbronner Gebäudekomplex am 18. Januar zu tun haben könnte Pressestelle Polizeipräsidium Heilbronn

Mutmaßlicher Brandstifter von Zeugen verfolgt

Zeugen sollen den vermeintlichen Brandstifter noch verfolgt haben, worauf dieser stürzte und sich möglicherweise Verletzungen zuzog. Er entkam dennoch.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf Nachbargebäude übergriff. Nach ersten Erkenntnissen waren in dem Schuppen Matratzen und andere Altwaren gelagert. Verletzt wurde niemand.