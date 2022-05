Aktion "Pflück mich" startet - gelbe Bänder jetzt erhältlich

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis)gibt es ab sofort wieder gelbe Bänder für die Aktion "Pflück mich". Damit können Obstbäume auf Streuobstwiesen gekennzeichnet werden, die von allen abgeerntet werden dürfen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Es sehe nach einem ertragsreichen Obstjahr aus. Die Obstsaison startet Anfang Juni mit den ersten Kirschen und endet im Oktober mit den letzten Apfelsorten. Die gelben Bänder sind an der Telefonzentrale im Neuen Rathaus, in den Ortsverwaltungen sowie am Pavillon der Naturschutzgruppe Taubergrund kostenlos erhältlich. Die Stadt bitte darum, Privateigentum nicht zu beschädigen und die Grundstücke ordentlich zu verlassen.