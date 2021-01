per Mail teilen

Vertreter von Pflegeberufen in Heilbronn-Franken fordern eine gemeinsame Lobby, um die Belastung in der Corona-Pandemie besser bewältigen zu können - wie eine Pflegekammer.

Nicht nur in der Corona-Pandemie reiche die Gewerkschaft als Vertretung nicht aus, heißt es. Deshalb fordern Vertreter von Pflegeberufen in Heilbronn-Franken unter anderem, die Verhandlungen über eine sogenannte Pflegekammer wieder aufzunehmen.

"Die Qualität der Fort- und Weiterbildungen, dass auch hier eine Strukturierung garantiert ist. Das sind für mich Aufgaben einer Kammer, und das kann eine Gewerkschaft nicht." Andreas Haupt, Beauftragte der Spezialisierten Ambulanten Palliativersorgung

Nicht nur Arbeitsbedingungen ändern

"Gucken Sie in die Krankenhäuser oder in die Pflegeeinrichtungen, wie ausgepowert die Pflegekräfte sind. Wir müssen nicht nur die Arbeits- oder Rahmenbedingungen verändern, sondern auch viele andere Dinge. Wie, dass ich eine Registrierung habe, wie viele Pflegekräfte es hier im Land gibt", so der Beauftragte der Spezialisierten Ambulanten Palliativersorgung im Raum Heilbronn, Andreas Haupt weiter.

Gespräche derzeit auf Eis

Derzeit seien die Pflegenden im Land nicht einheitlich registriert. Auch gebe es keine einheitliche Fort- und Weiterbildungsstruktur, so Haupt. Dies seien Aufgaben für eine Pflegekammer, ähnlich der Ärztekammer für Ärzte. Und dies könne etwa eine Gewerkschaft nicht übernehmen. Derzeit liegen die Gespräche über eine Pflegekammer auf Eis.