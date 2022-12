Hohe Arbeitsbelastung und zu wenig Personal

per Mail teilen

In Heilbronn fehlen Pflegefachkäften. Hohe Arbeitsbelastung und kein Personal sind die Folge. Laut dem Berufsverband für Pflegeberufe sei der Mangel derzeit besonders dramatisch.

Der Fachkräftemangel in der Pflege betrifft die Heilbronner Altenheime stark. Viele Stellen seien, laut dem Geschäftsführer der Diakoniestation Heilbronn e.V., Maximilian Lang, unbesetzt. Nach Angaben des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe sei die Personalsituation so dramatisch, wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Das bestätigte so auch Lang.

Mit einer größeren Werbekampagne möchte die Diakoniestation dem Fachkräftemangel entgegenwirken. In mehreren Printmedien wurden Anzeigen geschaltet, aber auch im Social-Media Bereich versuche die Diakoniestation auf sich aufmerksam zu machen, um an mehr Personal zu kommen.