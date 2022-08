Gasumlage macht auch vor Pflegeheimen nicht Halt

Wegen der Gasumlage müssen Verbraucher ab Oktober tiefer in die Tasche greifen. Auch Pflegeheime sind von den Preissteigerungen betroffen.

Die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Inflation reißen immer tiefere Löcher in die Geldbeutel der Menschen: Sprit, Lebensmittel, Strom - die Preissteigerungen sind deutlich. Und jetzt wurde die Höhe der Gasumlage bekannt: Nach Berechnungen des Gemeinschaftsunternehmens der Gas-Netzbetreiber, Trading Hub Europe (THA), soll eine Gasumlage von rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde einen drohenden Konkurs von Energieunternehmen verhindern. Heißt aber auch, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ab Oktober noch einmal mehr bezahlen: ein Vier-Personen-Haushalt pro Jahr rund 480 Euro - ohne Mehrwertsteuer. Auch Einrichtungen in der Pflegebranche trifft die Gasumlage - nach Corona die nächste Herausforderung. Denn in der Regel wird ein verhandelter Pflegesatz zwischen Betreiber und Pflegekasse auf ein Jahr festgelegt - mit einem fixen Preis. Abweichungen seien dann Risiko des Trägers, sagt Ludwig Landzettel, Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Heilbronn.

Pflegeheim-Träger muss zeitweise finanzielles Risiko tragen

Das DRK betreibt unter anderem die Residenz Neckarterrassen in Heilbronn. Dort ist Gas ausschließlicher Energieträger. Die Sorge ist groß, einerseits wegen des steigenden Preises, andererseits auch, wie stabil die Versorgungslage bliebt.

Schon im zurückliegenden Jahr hätten die Energiepreise exorbitant angezogen - und jetzt kommen noch die Gaspreise dazu. Diese Kostensteigerungen könne der Pflegeheim-Träger aber nicht direkt weitergeben. Im Spätherbst erst stünden bei den Neckarterrassen die nächsten Verhandlungen zum Pflegesatz an, sagt Landzettel. Erst dann können die gestiegenen Preise neu in die Pflegesätze einkalkuliert werden. Bis dahin aber müsse der Träger das finanzielle Risiko tragen.

Pflegeheim könnte bis zu 150 Euro mehr pro Monat kosten

Nun müsse noch deutlicher als bisher Energie gespart werden, sagt Landzettel. Auch wenn das nicht einfach sei. Das werde aber bei weitem nicht die Preissteigerungen ausgleichen können, die auf die Pflegeheime zukommen, sagt der DRK-Kreisgeschäftsführer. Die Konsequenz: Auch die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen müssen wohl deutlich höhere Pflegeheim-Kosten bezahlen - wahrscheinlich bis zu 150 Euro pro Bewohner im Monat, mutmaßt Landzettel.

Heimleiterin Annemarie Stange schätzt sogar noch mehr. Sie wird in letzter Zeit häufiger von besorgten Angehörigen angesprochen. Sie fragen sich, wie sie solche Kosten in Zukunft noch tragen sollen. Die Menschen hätten ganz häufig nicht mehr "so viel auf der hohen Kante", um alles aus der eigenen Tasche zahlen zu können. Das ist keinesfalls für alle machbar. Einige werden wohl auf staatliche Hilfe zurückgreifen müssen, sagt Stange.

In der DRK-Residenz DRK-Residenz Neckarterrassen macht sich die Heimleitung Gedanken um Mehrkosten wegen der Gasumlage. SWR

Von Handwerkern bis Pflegepersonal - alles wird teurer

Und ob damit das Ende der Preissteigerungen erreicht ist, bezweifelt Landzettel: "Wir leben in turbulenten Zeiten", Handwerker, Verfügbarkeit von Materialien, Wartung von medizinischen Geräten - und nicht zuletzt die Kosten des Pflegepersonals - alles werde teurer. Landzettel rechnet mit Preissteigerungen von über zehn Prozent. In Summe mit den Energiekosten könne es passieren, dass einige Bewohnerinnen und Bewohner das ohne Sozialhilfe nicht mehr stemmen könnten.