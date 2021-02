Der ambulante Pflegedienst des DRK-Kreisverbandes Heilbronn übt massive Kritik an der Corona-Impfstrategie des Landes. Pflegefachkräfte in Heimen würden von mobilen Teams geimpft, Fachkräfte in der mobilen Pflege müssten sich selbst um Termine kümmern.

In den Pflegeheimen der Region sind seit kurzem mobile Impfteams unterwegs, um sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter gegen das Coronavirus zu impfen. In manchen Heimen stehen sogar schon die zweiten Impftermine an. Massive Kritik kommt jetzt vom ambulanten Pflegedienst. Die Pflegefachkräfte dort fühlten sich irgendwie vergessen, als Fachkräfte zweiter Klasse.

Im ambulanten Pflegedienst des DRK-Kreisverbandes Heilbronn arbeiten 44 Pflegefachkräfte. Sie sind in Heilbronn und Umgebung täglich unterwegs. Die Pflegedienstleiterin Christina Egner ist von der Politik enttäuscht. Dass diese bei der Impfstrategie einen Unterschied zwischen ambulanten und vollstationären Pflegekräften mache, sei nicht nachzuvollziehen. Jetzt versucht Egner über den Rettungsdienst einen Termin für die über 40 Mitarbeiter zu bekommen.

"Wir sind genauso qualitativ hochwertiges Pflegepersonal und müssen jeden Tag zu unseren Kunden vor Ort gehen. Von daher finde ich es eine Zumutung, dass wir uns selbst um die Impfung bemühen müssen." Christina Egner, Pflegedienstleiterin DRK-Kreisverband Heilbronn

Sozialministerium begründet Entscheidung mit zu wenig Impfstoff

Das Sozialministerium erklärt auf SWR-Anfrage: "Wir verstehen gut, dass die engagierten Mitarbeiter der Mobilen Pflegedienste sehnlichst darauf warten, endlich geimpft zu werden. Diese Personen sind in der ersten Priorität impfberechtigt. Derzeit ist es in der Tat noch so, dass das medizinische Personal, darunter auch mobile Pflegedienste, in die Zentralen Impfzentren oder in die 49 Kreisimpfzentren kommen muss, genauso wie übrigens die Mitarbeiter der Krankenhäuser."

Selbstverständlich würde das Ministerium gerne allen Bürgern ein sofortiges Impfangebot machen, vor allem auch den engagierten Mitarbeitern der mobilen Pflegedienste, heißt es. Das grundsätzliche Problem sei aber vor allem der momentan noch zu knappe Impfstoff. Die große Diskrepanz zwischen der Nachfrage und den derzeitgen Liefermengen sei leider nicht so schnell aus der Welt zu schaffen.