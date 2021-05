Zum Internationalen Tag der Pflegenden plant die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch eine Reihe von Kundgebungen in der Region Heilbronn-Franken.

In ganz Baden-Württemberg fordern Mitarbeitende in Pflegeberufen mit Kundgebungen, Fotoaktionen und Aufklebern bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem soll es Aktionen an den SLK-Kliniken Heilbronn und Bad Friedrichshall geben, bei der Richard Drautz Stiftung Heilbronn und an den Krankenhäusern Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall).

Bessere Bezahlung gefordert

Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig eine angemessene Behandlung der Menschen in Pflegeberufen ist. Daher hat auch in Schwäbisch Hall hat Altenpfleger Reinhold Klein eine Kundgebung angemeldet. Die Rechnung sei eigentlich ganz einfach: Der Beruf werde attraktiver, wenn die Bezahlung adäquat sei. Dann werden Kolleginnen und Kollegen zurück in den Beruf kommen und mehr junge Menschen in die Ausbildung gehen.

Am Nachnittag seien auf dem Marktplatz 150 Teilnehmende - unter Corona-Beidngungen - angemeldet. Sechs Kolleginnen werden in Redebeiträgen die Situation in den Pflegeberufen beleuchten. Und erklären, warum und wie sich jetzt was ändern muss, so Klein weiter.