Die Straßenmeisterei Künzelsau (Hohenlohekreis) erprobt in einem zweijährigen Projekt ökologisch orientierte Pflege von Grünstreifen am Straßenrand. Die Initiative ging vom Landschaftserhaltungsverband Hohenlohekreis (LEV) aus. Ziel ist es, unter anderem Lebensbedingungen für Kleintiere und Insekten zu verbessern. Es soll beobachtet werden, welche Pflanzen am besten für den Straßenrand geeignet sind. Auf der Probestrecke entlang der Landstraße zwischen Mulfingen-Ailringen und der Kreisgrenze hinter Hollenbach an der Einmündung Bundesstraße 290 wird im sogenannten Extensivbereich dieses Jahr nur einseitig gemäht. Damit bleibt ein Grasstreifen bis ins kommende Frühjahr stehen. Auf der zweiten Probestrecke entlang der Landstraße zwischen Ingelfingen-Stachenhausen und Altkrautheim wird es ähnlich gemacht. Neben dem LEV und der Künzelsauer Straßenmeisterei ist das Landwirtschaftsamt beteiligt, um auch Interessen der Landwirte zu vertreten.