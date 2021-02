per Mail teilen

Die Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) hat die geplanten Großveranstaltungen Pferdemarkt und Regionaltag verschoben. Grund für diese Entscheidung ist die Corona-Pandemie. Der traditionelle Pferdemarkt hätte am 7. März stattfinden sollen. Er lockt regelmäßig zehntausende Besucher an. Nun soll er am 24. Oktober nachgeholt werden. Der für den 20. Juni angesetzten Regionaltag der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken ist auf den 3. Oktober verschoben worden. Zu beiden Veranstaltungen sind verkaufsoffene Sonntage vorgesehen. Die Stadt Bad Mergentheim hat die bis Pfingsten angekündigten Veranstaltungen fast vollständig aus dem Kalender gestrichen.