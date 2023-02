Rund 180.000 Menschen beim Pferdemarkt Heilbronn

Die Veranstalter des Pferdemarkts in Heilbronn ziehen eine positive Bilanz. Rund 180.000 Menschen seien von Samstag bis Montagabend nach Heilbronn gekommen, heißt es.

Der 253. Heilbronner Pferdemarkt hat von Samstag bis einschließlich Montag zahlreiche Besucher angezogen, die Stände waren sehr gut besucht. Veranstalter Steffen Schoch von Heilbronn Marketing geht von über 180.000 Besuchern aus – trotz durchwachsenem Wetter.

SWR-Reporter Thorsten Weik berichtet vom 253. Heilbronner Pferdemarkt:

Großes Interesse an Verkaufsständen

Besonders die rund 250 Stände rund um die Harmonie in Heilbronn hatten es den Besucherinnen und Besuchern angetan. Das ergab eine Umfrage.

Aber auch vonseiten der Händler war das Interesse an einem Verkaufsstand auf dem Pferdemarkt riesig, berichtet Steffen Schoch.

"30 Händler wollten über das Nachrückverfahren am ersten Markttag noch einen Standplatz ergattern und wir haben alle untergebracht."

Glückliche Gesichter auf allen Seiten

Wenn Montagmittags um vier Uhr die Brötchen an den Imbissständen ausgingen, "dann ist alles gut", meint Schoch. Man spüre die Erleichterung bei Händlerinnen und Händlern gleichermaßen wie bei den Besucherinnen und Besuchern. Im vergangenen Jahr seien viele froh gewesen, dass aufgrund der Corona-Pandemie überhaupt ein Pferdemarkt möglich war.

In diesem Jahr konnte der Pferdemarkt dann auch wieder am bekannten Platz rund um die Harmonie starten. Damit sei wieder alles beim Alten, "da kennt man sich aus, da fühlen sich die Menschen wohl", meint Schoch.

Auch der Einzelhandel und die Gastronomie in der Heilbronner Innenstadt hätten von dem Ansturm der Besucherinnen und Besucher des Pferdemarkts profitiert, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Besucherrekord bei Pferdeprämierungen

Traditionell gehören zum Pferdemarkt auch die Pferdeprämierungen beim Reiterverein Heilbronn am Trappensee. Nach Angaben des Veranstalters hatten diese in diesem Jahr einen Besucherrekord zu verzeichnen. Auch die Reitshow am Sonntag sei ausverkauft gewesen. Rund 155 Pferde und Ponys nahmen an den Preisverleihungen teil.