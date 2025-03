Der Pferdemarkt soll bis Montag wieder hunderttausende Besucher nach Heilbronn locken - parallel zur Bundestagwahl und bei bestem Marktwetter.

Milde Temperaturen und Sonnenschein am Wochenende scheinen das richtige Pferdemarktwetter in Heilbronn zu sein: Der Trubel ist auch am Sonntag groß. Die Heilbronn Marketing GmbH als Veranstalterin spricht von rund 300 Ständen, an denen Waren feilgeboten werden - prallel zur Bundestagswahl. Wegen des Marktes mussten sogar zwei Wahllokale verlegt werden.

Vor allem die Standbesitzerinnen und -besitzer mussten sich schon im Vorfeld des Pferdemarkts Gedanken machen, ob und wie sie ihre Stimme abgeben. Nach eigenen Angaben haben das einige einfach per Brief gemacht: Ein Postkartenverkäufer ist für den Markt über 400 Kilometer angereist, wie er dem SWR sagt. Auch er hat vergangene Woche seine Stimme bereits in der Post abgeschickt.

Mildes Wetter: Pferde schwitzen im Winterfell

Die milden Temperaturen helfen dabei, dass der Pferdemarkt wieder zum Publikumsmagneten werden soll. Für die Pferde allerdings sind die Plusgrade im Februar gewöhnungsbedürftig, verrät Marina Kissinger vom Pferdezuchtverein Heilbronn: "Für die Pferde heißt das schon ein kleiner Stressfaktor." Denn die Tiere könnten sich eigentlich besser an kalte als an warme Temperaturen anpassen. Und noch haben sie ihr dickes Winterfell. So hieß es bei der Pferdeprämierung am Wochenende: mehr Pausen für die Tieren.

Das Sicherheitskonzept haben Veranstalterin, Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt im Vorfeld am runden Tisch festgelegt: Eine hohe Präsenz von Polizei und Ordnungsamt sollen bei den Besucherinnen und Besucher für ein besseres Sicherheitsgefühl sorgen. Wie in der Vergangenheit gibt es Sperren an Einfahrten und Zufahrten.

Krämermarkt, Kinderprogramm und mehr sollen hunderttausende Menschen zum Heilbronner Pferdemarkt locken.