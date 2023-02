Heilbronner Pferdemarkt in den Startlöchern

per Mail teilen

Am Samstag beginnt in Heilbronn der traditionelle Pferdemarkt. Rund 250 Stände sollen Besucherinnen und Besucher anlocken. Die Krämer freuen sich auf die Zeit.

In Heilbronn steht der Pferdemarkt in den Startlöchern. Von Samstag bis einschließlich Montag gibt es zahlreiche Marktstände mit Haushaltswaren und Co. Nicht fehlen darf auch eine Reitshow mit Pferdeprämierung.





Haufenweise Buden werden beim Pferdemarkt Heilbronn aufgebaut. SWR Simon Bendel

Haufenweise Buden und ein Funpark für die Kinder

Der Pferdemarkt sei "eine Veranstaltung für die ganze Familie", sagte eine Sprecherin des Stadtmarketings Heilbronn dem SWR. Zu sehen gibt es um die Veranstaltungshalle Harmonie herum rund 250 Stände mit Essen und Waren für den alltäglichen Gebrauch, bis hin zu Skurrilem für den ausgefallenen Geschmack. Dazu einen Funpark, unter anderem mit Riesenrad, Kettenflieger und Autoscooter, der auch den Kleinsten richtig Spaß machen soll.

Geschäfte ziehen seit Corona wieder an

Händlerinnen und Händler sowie Schaustellerinnen und Schausteller hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher. Vor allem, da der Pferdemarkt traditionell wieder in der Heilbronner Innenstadt stattfindet - letztes Jahr musste er auf die außerhalb gelegene Theresienwiese ausweichen. "Was aber auch ein voller Erfolg war, bei strahlendem Sonnenschein und tollem Wetter", meint einer der Marktbeschicker. Darauf hoffe er auch dieses Jahr. Das Geschäft laufe seit Corona wieder gut, die Menschen freuten sich immer mehr auf solche Veranstaltungen.