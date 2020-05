Der Heilbronner Pferdemarkt ist am Montag mit leichtem Nieselregen zu Ende gegangen. Die Macher ziehen eine gute Bilanz.

Der Heilbronner Pferdemarkt ist am Montag mit leichtem Nieselregen zu Ende gegangen. Die Macher ziehen eine gute Bilanz - und das trotz des unsteten Wetters, heißt es bei der Heilbronn Marketing (HMG).

Die Böen in der Nacht von Samstag auf Sonntag hätten keine größeren Schäden auf dem Marktgelände verursacht. Am Sonntag zählte die HMG nach eigenen Angaben Tausende Besucher, trotz immer wieder aufkommender Sturmböen. Die Straßen rund um die Heilbronner Harmonie seien gewohnt voll gewesen. Die Pferdeprämierungen war in der Reithalle am Trappensee immer im Trockenen.

Am Sonntag war die Zuchtpferde dran, am Montag die Pferdeprämierung. Reitvereine aus der Region boten Ponyreiten auf dem Friedensplatz an.

Auf dem Krämermarkt gab es an über 400 Ständen rund um das Konzert- und Kongresszentrum Harmonie ein buntes Angebot von Kleidung über Salben bis Deko-Artikel.