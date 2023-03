Nach dem Brand eines Bauernhofs in Neuenstadt am Kocher in der Nacht zum Sonntag laufen die Ermittlungen weiter. Die Polizei ist vor Ort.

Den kompletten Montag über ist eine Brandwache vor Ort, am Tag zuvor wurden letzte Glutnester an dem Anwesen in Neuenstadt (Kreis Heilbronn) gelöscht, heißt es von der Polizei. Derzeit finden die brandschutztechnischen Ermittlungen der Polizei am Brandort statt, ein Anwesen, auf dem mehrere Pferde untergebracht waren.

Wie eine Polizeisprecherin dem SWR sagte, werde dann entschieden, ob ein Gutachter hinzugezogen wird. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, sagt Neuenstadts Bürgermeister Andreas Konrad (parteilos), das Gebäude sei einsturzgefährdet.

Schock sitzt tief

Die ganze Stadt nehme Anteil an dem tragischen Ereignis, so Konrad. Der Schock sitze tief - sowohl bei den Gebäudeeigentümern, als auch bei den Besitzern der Pensionspferde, die in den Stallungen untergebracht waren. Die Stadt unterstütze die Gebäudeeigentümer wo es gehe, mit Bauhof und örtlicher Feuerwehr bei den Aufräumarbeiten. Weiter müssten noch die Ermittlungen abgewartet werden.

Sieben Pferde verendeten

Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag auf dem Hof in Neuenstadt am Kocher ausgebrochen, die Brandursache ist weiterhin unklar. Für sieben Pferde kam jede Hilfe zu spät. Sechs Menschen erlitten Rauchvergiftungen.