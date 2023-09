Am Mittwochabend kamen 40 Kampfsportler zum Training zusammen. Von einem Moment auf den anderen mussten alle plötzlich husten. Die Polizei geht von einer Pfefferspray-Attacke aus.

Rund 40 Sportler sind bei ihrem Training in einem Heilbronner Kampfsport-Center vermutlich Opfer eines Reizgas-Anschlages geworden. Laut Polizei mussten plötzlich alle husten. "Es war katastrophal. Wir wussten nicht, was los ist", sagte der Inhaber des Heilbronner Kampfsport-Centers am Freitag dem SWR. Am Mittwochabend um kurz vor 21:30 Uhr klagten plötzlich alle 40 Sportler über trockenen Reizhusten sowie Halsschmerzen und mussten umgehend den Trainingsraum in der Schoettlestraße verlassen.

Die Polizei geht definitiv davon aus, dass bei dem Vorfall Pfefferspray benutzt wurde. Das sagte eine Polizeisprecherin auf SWR-Anfrage. Verletzt wurde niemand.

Reizgas durch Oberlichter geleitet

Da die Türen des Trainingsraums alle geschlossen waren, geht die Polizei davon aus, dass das Pfefferspray durch die geöffneten Oberlichter in den Raum geleitet wurde. Wer genau hinter der Attacke gegen die Sportler steht, ist nicht klar. Die Polizei spricht von "bisher unbekannten Tätern".

Der Inhaber des Kampfsport-Centers hingegen will einige Jugendliche gesehen haben, die unmittelbar danach weggerannt sein sollen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.