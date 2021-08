per Mail teilen

Im Heilbronner Literaturhaus Trappenseeschlösschen wird am Donnerstagmittag eine Ludwig-Pfau-Sonderprägung vorgestellt. Der Dichter und Kunstkritiker wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Die Münze sei ein weiterer Beitrag zum Festjahr für den Heilbronner Ehrenbürger Pfau, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.