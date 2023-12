Pfarrer aus Lauffen rät zur Gelassenheit an Weihnachten

per Mail teilen

Zu Weihnachten machen sich viele Menschen zu viele Sorgen über das perfekte Fest. Dabei lief es bereits in der Bibel eher chaotisch ab, sagt Pfarrer Michael Donnerbauer.

Viele Menschen hätten hohe Erwartungen, wie ein Weihnachtsfest abzulaufen hat - genau das sorge jedoch für einen hohen Druck. Statt befreit zu feiern, gibt es stattdessen Streit, so die Erfahrung von Michael Donnerbauer, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Sankt Franziskus mit Sitz in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn). Sein Rat: Entspannung und Gelassenheit.

Wenn es etwas gibt, was ich aus der Weihnachtsgeschichte mitnehme, dann dass das alles sehr improvisiert und sehr unorganisiert war. Und es hat trotzdem stattgefunden.

Da fasst er sich auch selbst an die eigene Nase, sagt Donnerbauer. Wenn er merkt, dass die Arbeit sich häuft, dann erinnert er sich daran, dass Weihnachten ein Geschenk ist, das er in Empfang nimmt.

Krisen belasten Psyche - und Geldbeutel

Die vielen Krisen und Konflikte hätten die Menschen dieses Jahr sehr bewegt, die Staatsfinanzen - aber auch die persönliche Situation - die damit zusammenhängt. Da wären finanziell viele an ihre Grenzen gekommen und bei Einkäufen auch von der Tafel abhängig. Das erhöht wiederum den Druck, wenn es jetzt zu Weihnachten auch um Geschenke geht, sagt Pfarrer Donnerbauer. Er beobachtet, dass es bei vielen auch mit Scham behaftet ist, wenn man sich keine Geschenke leisten kann.

Mein Tipp: Es wird Weihnachten - auch wenn ich mich dem Druck nicht aussetze. Und dann ist es, wie es ist.

Egal, ob materielle Dinge oder der Glaube zu Weihnachten im Mittelpunkt stehen: Pfarrer Donnerbauer spüre, dass alle Menschen eine gewisse Sehnsucht in sich hätten, eine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Wärme. Das spiegle sich auch darin, dass bei vielen zu den Feiertagen die Familie im Vordergrund stehe.

Kirche will Geborgenheit bieten

Auch die Kirche komme da als Rückzugsort in Frage. Zu den Adventssonntagen sei er beeindruckt gewesen, wie viele Menschen in die Kirchen zum Gottesdienst kamen. Die Kirche biete vor allem Halt und Orientierung, wenn man merke, dass das Materielle alleine nicht ausreiche.

Nach Weihnachten sind es dann gewöhnlich wieder weniger Besucher, stellt Pfarrer Donnerbauer aus Lauffen fest. Letztlich sei es die persönliche Entscheidung jedes einzelnen, wann oder wie oft er das Angebot der Kirche annehme. Er freue sich über jeden, der in den Gottesdienst kommt.