Seit Jahresbeginn muss auch für Milch in Plastikflaschen Pfand gezahlt werden. Die Folgen für Hygiene und Umsatz können die großen Handelsketten noch nicht vollständig abschätzen.

Im Herbst vergangenen Jahres machten Schlagzeilen über einen drohenden "Ekel-Alarm" an Pfandautomaten die Runde. Dabei ging es um die möglichen Folgen der seit dem 1. Januar 2024 geltenden Pfandpflicht auf Milch- und Milchmischgetränken in Plastikflaschen. Gärende Milchreste könnten stinken oder seien ein Hygienerisiko, so die Bedenken. Zurzeit werden die letzten Flaschen ohne DPG-Pfandlogo ausverkauft. Die Handelsketten geben sich zu Jahresbeginn gelassen.

EDEKA Südwest mit Sitz in Offenburg (Ortenaukreis) geht davon aus, dass die meisten Flaschen verschlossen im Automaten landen werden. Grund sei die EU-Verordnung zu den Plastikdeckeln, welche ab 3. Juli 2024 an der Verpackung befestigt sein müssen (Tethered caps). So könnten die bestehenden Reinigungszyklen für die Automaten beibehalten werden. Bezüglich des Handlings der zerkleinerten Milchflaschen müsse man erst Erfahrung sammeln, heißt es auf SWR-Anfrage. Kaufland mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) begrüßt die Ausweitung der Pfandpflicht. Der Verwertungsweg soll gleich bleiben. Die Sortieranlagen stellten eine sortenreine Trennung der Materialien sicher. Sauberkeit und Hygiene hätten oberste Priorität, die Automaten würden regelmäßig gereinigt, schreibt das Unternehmen.

Lebensmittelindustrie und Handel hatten vom Gesetzgeber extra eine Übergangsfrist von zwei Jahren bekommen, um die Prozesse für Hygiene und Handling anpassen zu können. Bei REWE heißt es, die Automaten hätten systemisch nicht verändert werden müssen. "Aussagen zu Auswirkungen des Gesetzes wären aktuell Spekulationen aufgrund der fehlenden Umsetzungserfahrungen", so das Unternehmen. Wie die anderen Handelsketten weist auch ALDI SÜD (Sitz in Essen) die Kundinnen und Kunden in den Läden und im Netz auf die neue Regelung hin. Darüber hinaus hält sich ALDI SÜD auf SWR-Anfrage sehr bedeckt. LIDL mit Sitz in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) hat auch eine Woche nach unserer Anfrage nicht geantwortet.

Umsatzrückgang?

Für rund 450 Millionen Liter Milch und Milchmischgetränke (zum Beispiel Kakao, Kaffeegetränke, Kefir oder Joghurt) jährlich müssen an der Kasse nun erstmal 25 Cent Pfand pro Einweg-Plastikflasche vorgestreckt werden. Ob und wie sich dies auf das Verhalten der Kundinnen und Kunden beim künftigen Umsatz auswirkt, können oder wollen die Ketten nicht beziffern. "Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zu internen Prozessen wie der Rückgabemenge grundsätzlich keine Angaben machen", schreibt Kaufland. Ganz ähnlich EDEKA Südwest: "Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir Ihnen keine Zahlen und Größen nennen sowie keine Prognosen bezüglich des Verbraucherverhaltens abgeben können".