Nach Petition: Öhringer Hallenbadschließung wird überdacht

Eigentlich soll das Öhringer Hallenbad diesen Herbst und Winter geschlossen bleiben, um Energie zu sparen. Doch es gibt rund 2.600 Stimmen dagegen.

Am Donnerstagvormittag hat Petitions-Initiator Constantin Rohsbach aus Öhringen (Hohenlohekreis) Oberbürgermeister Thilo Michler (parteilos) 2.636 Unterschriften gegen die Schließung des Hallenbads übergeben. Nachdem der Öhringer Gemeinderat Ende Juli aufgrund der Energiekrise bis auf Weiteres beschlossen hatte, das Hallenbad in den Herbst- und Wintermonaten dieses Jahr geschlossen zu lassen, hatte sich online eine Petition gegen die Schließung des Bads formiert. Nun wird der Gemeinderat am 27. September das Anliegen noch einmal beraten.

Oberbürgermeister Thilo Michler würdigte das politische Engagement der Unterzeichnenden und versicherte, dass der Öhringer Gemeinderat die Schließung des Bads über die Herbst- und Wintermonate erneut diskutieren werde.

"Ich bedanke mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für demokratische Beteiligung engagieren. Nun werden wir das Thema Hallenbad unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt noch einmal beraten."

Initiator Constantin Rohsbach (links im Bild) übergibt die Petition an Oberbürgermeister Thilo Michler. Große Kreisstadt Öhringen

Gesundheit als schlagendes Argument

Argumente, die für die Öffnung des Hallenbades genannt werden, beziehen sich vor allem auf gesundheitliche Aspekte. Beispielsweise würden Schwimmkurse oder Wassersportgruppen ausfallen, die ein Teil des kommunalen Gesundheitsangebots seien.