Fast 4.000 Unterschriften wurden für den Erhalt der Fleischerausbildung am Schulstandort Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gesammelt. Am Mittwoch sollen sie an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) übergeben werden. Eine private Initiative hatte die Aktion mit Unterstützung der Kreishandwerkerschaft in Metzgereien und in einer Online-Petition gestartet. Müssten Azubis - wie bereits beschlossen - künftig nach Buchen (Odenwald) fahren, werde es immer weniger Fachkräfte im Main-Tauber-Kreis geben, so die Befürchtung. Auch auf das Bäckerhandwerk hätte dies Auswirkungen, da der Unterricht eng verknüpft sei.