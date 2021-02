Der Mitbegründer der bekannten Hohenloher Mundart-Band "Annâweech" Peter Botsch aus Künzelsau (Hohenlohekreis) ist nach Angaben eines Bandsprechers am Sonntag im Alter von 65 Jahren gestorben. Sein Markenzeichen war die Gitarre.

Bekannt war Gitarrist, Dichter, Texter und Sänger Peter Botsch Freunden und Fans als "Boudsch". Zusammen mit der Mundart-Band "Annâweech" eroberte er die Herzen der Hohenloher sehr erfolgreich und wurde mit dem Titel "Hohenloher Land" weit über die heimischen Grenzen hinaus bekannt.

Mundart war sein Ding über viele Jahre hinweg. In den letzten Jahren machte sich Peter Botsch auch einen Namen als Solokünstler mit Liedern auf Hohenlohisch und Gedichten auf Hochdeutsch. Er trat unter anderem mit seinem neuen Programm bei "Mundart und Musik" des SWR Studios Heilbronn auf der Landesgartenschau und bei den baden-württembergischen Literaturtagen in Öhringen auf.

Kinderbuchautor, Philosoph und Dichter

Peter Botsch war ein Hohenloher durch und durch, ein Musiker und Mundart-Poet, der beim Publikum Bauch, Kopf, Herz und Seele ansprach. Sensibel und nachdenklich zeigte er sich in seinen Soloprogrammen. Zusammen mit dem bekannten Niedernhaller Zeichner und Autor Timo Wuerz hat er ein Bilderbuch für Kinder gemacht: "Ein Seepferd wollte mal aufs Land". Timo Wuerz postete auf seinem Social-Media-Account zum Tod von Peter Botsch: "Hohenlohe hat ein wirkliches Original verloren."

Mit "Annâweech" hat Peter Botsch jetzt noch eine CD produziert, die sozusagen fertig in der Schublade liegt und auf ihre Veröffentlichung wartet. Bandkollege Molle sagte: "Wir sind alle so tief traurig. Es kam so überraschend. Wir beide waren ja nicht nur gute Freunde sondern wie Brüder."

Die leisen Töne machten ihn aus

Jetzt hat der Geschichten-Erzähler und Mundart-Musiker "Boudsch" Gitarre und Textbuch für immer beiseite gelegt, nach einer Krankheit, aber doch für alle, die ihm nah standen, überraschend. Er ging so wie er war: ganz ohne groß davon Aufsehen zu machen. Still und leise und den Finger in die Wunde legend. Am Sonntag verstarb Peter Botsch im Beisein seiner Familie.