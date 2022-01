Die Tierrechtsorganisation PETA hat einen Heilbronner Hotelier aufgefordert, künftig auf die Haltung von Geparden zu verzichten. Nach dem Tod der zweiten Großkatze hatte der Hotelier in einer internationalen Suchanzeige erneut nach einem Jungtier gesucht. Exotische Tiere gehörten in die freie Wildbahn und nicht in Privathaltung, so PETA in einem öffentlichen Schreiben.