Nachdem ein Mann am Sonntagnachmittag in Möckmühl (Kreis Heilbronn) mehrere Personen auf einem Abenteuerspielplatz belästigt haben soll, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Mehrere Personen seien am Sonntagnachmittag von einem Mann auf einem Abenteuerspielplatz in Möckmühl belästigt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 12.30 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin informiert, dass ein betrunkener Mann anwesende Eltern und auch ein Kind auf dem Spielplatz belästigt habe. Vor Ort machten Beamten einen Alkoholtest mit dem Mann, dieser ergab einen Wert von knapp zwei Promille.

Zur Aufklärung des Sachverhalts werden Geschädigte und mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zu melden.