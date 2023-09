Im September sieht die Situation in den Kitas in der Region sehr unterschiedlich aus. Während mancherorts hunderte Plätze fehlen, kommen anderswo alle Kinder unter.

Die Personalsituation in den Kindertageseinrichtungen in der Region unterscheidet sich. In Schwäbisch Hall etwa werden noch viele Plätze benötigt, wobei die Situation auch schon schlimmer war. In Heilbronn konnten alle Kinder vermittelt werden.

Schwäbisch Hall: 200 Kita-Plätze fehlen

Grundsätzlich fehlen in Schwäbisch Hall jeweils etwa 100 Plätze, sowohl für unter dreijährige als auch für über dreijährige Kinder. Schuld sei fehlendes Fachpersonal, heißt es auf Anfrage des SWR. Es seien ganzjährig noch einzelne Plätze verfügbar, oft aber nicht in der Wunscheinrichtung. Besonders Ganztagsbetreuungsplätze wären im zweiten Kindergartenhalbjahr sehr knapp. In den Krippen würden Eltern mit Bedarfsnachweis bevorzugt. Um die Mindestzahl an Personal einzuhalten, wurden teilweise die Betreuungszeiten verkürzt oder die Platzzahl verringert. Einzelne Einrichtungen der freien, kirchlichen oder privaten Träger mussten bereits wochenweise Gruppen schließen.

In Heilbronn bessert sich die Lage

In Heilbronn konnte sich die Personalsituation laut Stadt gegenüber der Vorjahre verbessern. Jedes Kind, das dringend auf eine Betreuung angewiesen sei, konnte vermittelt werden. Den Eltern konnte laut Stadt immer ein adäquates Betreuungsangebot gemacht werden - wenn auch nicht immer in der Wunscheinrichtung.