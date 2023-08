per Mail teilen

Wer im Kocherfreibad in Künzelsau seine Runden drehen will, kann das erst nachmittags tun - trotz Ferienzeit. Der Personalmangel ist einfach zu groß.

Erst um 13:30 Uhr öffnet das Kocherfreibad in Künzelsau (Hohenlohekreis) seine Pforten. Und das mitten in der Ferienzeit. Doch es mangelt einfach an Personal. Viele Besuchende zeigen zwar Verständnis, doch frühere Öffnungszeiten wären allen lieber.

"Der Kocher ist einfach Kultur"

Wilfried Terkowski war noch bis 2018 Schwimmeister im Kocherfreibad. Er versteht nicht, warum die Stadt für diese "wunderschöne Anlage" niemanden finden kann. So manch einer würde Geld zahlen für einen Aufenthalt. Als Schwimmmeister wird man dagegen sogar dafür bezahlt. Für ihn wirkt es so, als hätten die Leute zu viel Geld oder wollten nichts dafür tun.

Er selbst ist am und im Kocher groß geworden. Sowas wie Wassermesswerte interessieren ihn kaum. Früher habe der Kocher wegen der Färbereien in Schwäbisch Hall jeden Tag eine andere Farbe gehabt - das habe ihn nie gestört.

"Der Kocher ist einfach Kultur. Den brauchen wir, der gehört uns. Das lassen wir uns auch nicht nehmen."

Allerdings helfe es auch nicht, einfach "irgendwen" einzustellen. Es muss eine Fachkraft sein, die auch die Technik versteht, so Terkowski. Denn wenn etwas schief läuft, muss es schnell gehen.

Rettungsschwimmer als Ersatz, aber die Fachkraft fehlt

Eine solche Fachkraft ist Armin Thudium, Schwimmmeister in Künzelsau. Mit der Position ist er in der Stadt allerdings alleine: morgens ins Hallenbad, mittags dann ins Kocherfreibad. Wenn die angepassten Öffnungszeiten nicht wären, müsste er von 5 bis 21 Uhr durcharbeiten, sagt er. Sieben Tage die Woche. Eine Pause ist nur wegen der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer möglich, die ihn eine Zeit lang vertreten können.

Aber diese sind nur ein Teilersatz: An die Technik darf eben nur eine Fachkraft für Bäderbetriebe mit entsprechender Ausbildung. Gerade zu den Pfingstferien, als die neuen Öffnungszeiten eingeführt wurden, gab es häufig Kritik von Besucherinnen und Besuchern. Wenn Armin Thudium dann mittags am Kocherfreibad ankam, war das wie ein Spießrutenlauf an den Wartenden vorbei. Mittlerweile ist das Verständnis größer.

Besucher haben Verständnis - aber längere Öffnungszeiten wären doch besser

Die Meinungen der Menschen vor Ort sind klar: Längere Öffnungszeiten, gerade in den Ferien, wären wünschenswert - aber wenn kein Personal da ist, woher nehmen? Die meisten akzeptieren es.

"Schön ist das nicht - halb zwei ist halt etwas spät in den Ferien, wenn die Kinder schon morgens quengeln."

Eine Frau betont auch, dass das Kocherfreibad "ein ganz besonderes Bad" ist. Sowohl für sie, als auch für ihre Kinder, die hier schwimmen gelernt haben.

Künzelsau will Technik und Aufsicht trennen

Der Künzelsauer Bürgermeister, Stefan Neumann (parteilos), sieht eine der Ursachen noch in den Nachwirkungen der Pandemie, denn während der Zeit konnten keine neuen Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer ausgebildet werden. Die Stadt will in Zukunft Technik und Aufsicht stärker trennen: Denn die Fachkraft für Bäderbetriebe ist sehr rar. Wenn stattdessen verstärkt Rettungsschwimmer eingesetzt werden könnten für die Aufsicht, würden diese wiederum entlastet.