Heilbronner Wirtschaftsprofessor: Penny-Aktion der wahren Kosten gutes Marketing

Die Aktion des Discounters Penny neun Produkte kurzzeitig zum wahren Preis zu verkaufen, beurteilt ein Experte der Dualen Hochschule Heilbronn (DHBW) als guten Marketingschachzug.

Der Discounter verkauft Joghurt, Käse und Wurst eine Woche lang für einen Preis inklusive der Umweltfolgekosten, und nennt das den wahren Preis. Carsten Kortum, Studiengangsleiter BWL-Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn, beurteilt das Vorgehen des Discounters.

Es sei sehr spannend was da angeschoben wird, und das nur durch einen Player im Markt, sagte der Dozent dem SWR. Das jetzt die wahren Kosten, alsoLebensmittel mit diesen Zusatzkosten, nochmal in die Diskussion gebracht würden, sei eigentlich eine kleine Marketingkampagne, die Wirkung sei aber durchweg sehr gut.

Vor allem Medien reagieren

Wie die Kunden damit umgehen ist bisher unklar. Der Heilbronner Wirtschaftsprofessor Kortum glaubt, dass der Kunde das vielleicht gar nicht so wahrnimmt, bei nur neun Artikel von 3000. Aber die Medien nähmen es gut auf und damit lande es in der Diskussion. Das sei ein sehr wichtiges Thema und von daher schon mal positiv zu betrachten, so Kortum.