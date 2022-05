Gratisbrezeln für Fahrrad-Pendler

Einige Bäckereien in Heilbronn-Franken beteiligen sich diese Woche an der Aktion "PendlerBrezel". Für alle, die mit dem Fahrrad zur Arbeit, Uni oder Schule pendeln, gibt es diese Woche jeden Morgen bis 10 Uhr Gratisbrezeln. Als Nachweis muss je Brezel ein Fahrradhelm vorgezeigt werden. Die landesweite Aktion soll Motivation und Belohnung für Radelnde sein, dass sie "gesund und klimafreundlich" unterwegs sind, so das Verkehrsministerium in einer Mitteilung. In Heilbronn-Franken nehmen zum Beispiel Bäckereien in Eppingen, Heilbronn und Neckarsulm (jeweils Kreis Heilbronn) sowie in Öhringen und Künzelsau (beide Hohenlohekreis) an der Aktion teil.