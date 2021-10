Pelgrim wird Leiter einer Aufbaugesellschaft im Ahrtal

per Mail teilen

Der ehemalige Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall, Hermann-Josef Pelgrim, wird in Zukunft den Aufbau der flutgeschädigten Region Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) leiten. Der dortige Stadtrat hat der Gründung der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler zugestimmt. Hermann-Josef Pelgrim wird zum 1. November die Aufgabe übernehmen. Pelgrim war über 24 Jahre Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall. Er ist in der vergangenen Wahl Mitte Juli nicht mehr angetreten. Jetzt will er für die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft im Ahrtal arbeiten, um die zerstörte Infrastruktur wie Straßen, Gebäude und Energieversorgung wieder herzustellen. Er plant rund 50 Mitarbeiter einzustellen. Das Aufbauvolumen schätzt er auf rund eine Milliarde Euro.