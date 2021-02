Der Pegel des Neckars bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) ist deutlich gefallen. Die Schifffahrt in dem Bereich ist am Morgen wieder freigegeben worden, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Zeitweise lag der Pegel bei 4,50 Metern, die Schifffahrt musste deshalb eingestellt werden. Am Morgen lag der Pegel nur noch bei rund 3,40 Meter. Zwischen Heilbronn und Neckarzimmer (Neckar-Odenwald-Kreis) können Schiffe wieder fahren, heißt es. Die folgende Strecke bis Mannheim ist noch nicht freigegeben worden. Dort sei es voraussichtlich im Laufe des Tages soweit, so eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes.