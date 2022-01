Hochwassermeldestände in Heilbronn-Franken überschritten

In Heilbronn-Franken sind die Hochwassermeldestände teilweise überschritten worden. Womit die Hochwasservorhersagezentrale für die nächsten Stunden rechnet.

Durch den anhaltenden Regen sind die Pegel beinahe aller Flüsse im Land und in der Region stark gestiegen.

In einigen größeren Flüssen in Heilbronn-Franken wurden die Hochwassermeldewerte erreicht oder sogar überschritten, hieß es bei der Hochwasservorhersagezentrale bei der Landesanstalt für Umwelt(LUBW) in Karlsruhe. Dazu gehörten die Pegel Gundelsheim am Neckar (Kreis Heilbronn) und Wertheim am Main (Main-Tauber-Kreis) sowie einzelne Pegel an Tauber, Jagst und Kocher.

Pegel weit entfernt von Alarm

Landesweit fallen die Pegel aber wieder, so eine Sprecherin der Hochwasservorhersagezentrale. Sie seien landesweit weit entfernt von Hochwasseralarm gewesen, auch in Heilbronn-Franken. Bei Hardthausen-Gochsen war der Kocher leicht über die Ufer getreten.

Meldepunkte der LUBW gibt es in der Region unter anderem in Gundelsheim am Neckar, in Wertheim am Main, in Creglingen-Archshofen an der Tauber (Main-Tauber-Kreis), an der Jagst bei Gerabronn-Elpertshofen und am Kocher bei Gaildorf (jeweils Kreis Schwäbisch Hall). Dort waren die Hochwassermeldestände jeweils erreicht oder überschritten.

Trockeneres Wetter angesagt

Zu den erhöhten Pegelständen hatte der anhaltende Regen der vergangenen Tage geführt, bestätigte die Sprecherin der Hochwasservorhersagezentrale. Allerdings bleibe es jetzt vorerst wieder trocken, weshalb alle Pegel bereits seit Mittwochmorgen wieder fielen.