Ein 34 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Rappenau gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, ist der Mann von einem Auto erfasst worden.

Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Rappenau getötet worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 34 Jahre alte Mann war demnach bereits am Mittwochmorgen mit seinem Pedelec in der Heinsheimer Straße unterwegs. Als er die Johann-Strauß-Straße queren wollte, hat ein 67-jähriger Autofahrer ihn wohl übersehen. Der Wagen erfasste den Radfahrer und überfuhr ihn.

Ermittlungen der Polizei laufen

Die Feuerwehr musste den lebensgefährlich verletzten Mann, der unter dem Auto eingeklemmt war, befreien. Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus, dort verstarb er an den schwerwiegenden Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.