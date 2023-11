Pechsträhne der Neckarsulmer Handballerinnen reißt nicht ab

Die Pechsträhne der Sport-Union Neckarsulm in der Handball Bundesliga der Frauen reißt nicht ab. Jetzt hat das Team auch das siebte Spiel verloren.

Sieben Mal hat die Sport-Union Neckarsulm bisher gespielt in dieser Bundesliga-Handballsaison. Sieben Mal hat sie verloren, diesmal auswärts gegen Halle-Neustadt. Damit steht das Team punktlos am Tabellenende.

Dabei hatte Handball-Abteilungsleiter Bernd Dollmann so sehr auf die Wende gehofft. "Ruhe bewahren" hatte er zuvor als Motto ausgegeben und betont, dass "wir ein Team haben, das als Team auftritt."

Beste Leistung wurde nicht belohnt

Tatsächlich haben die Neckarsulmerinnen in Halle-Neustadt ihre bisher beste Leistung gezeigt. Zeitweise lagen sie leicht in Führung. Am Ende unterlagen sie knapp mit 26:28. Der Erfolg der vergangenen Saison wiederholte sich damit nicht. Auch damals drohte der Sport-Union Neckarsulm der Abstieg. Damals aber brachte ein Sieg über Halle-Neustadt die Rettung und den Klassenerhalt.

Können das Ruder noch herumreißen

Bereits am Mittwoch muss die Sport-Union Neckarsulm wieder auswärts antreten. Mit Borussia Dortmund hat sie erneut einen schweren Gegner. Danach stehen in diesem Jahr noch zwei Punktspiele an: Am 27. Dezember auswärts in Buxtehude, am 30. Dezember zu Hause gegen Oldenburg.

Und auch anschließend können die Neckarsulmerinnen das Ruder noch herumreißen: Im kommenden Jahr stehen bis zum Saisonende noch 16 Spiele auf dem Plan. Dann heißt es allerdings nicht nur "Ruhe bewahren", wie es Handball Abteilungsleiter Dollmann als Motto ausgibt. Dann sollte Leistung endlich auch belohnt werden.