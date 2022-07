Höchststand an Corona-Patienten in Kliniken in Heilbronn-Franken

Die Krankenhäuser in der Region Heilbronn-Franken verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr einen außergewöhnlich hohen Zuwachs an Covid-19-Patienten. Die Kliniken werden gefordert.

In den drei Krankenhäusern der BBT-Gruppe nimmt die Anzahl der Corona-Patienten weiter zu. Im Hohenloher Krankenhaus Öhringen (Hohenlohekreis) werden derzeit 14 positiv getestete Personen behandelt, die höchste Anzahl in diesem Sommer. Ähnlich ist die Situation im Krankenhaus Tauberbischofsheim und im Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim (beide Main-Tauber-Kreis). Auch in den SLK-Kliniken steigen die Corona-Fallzahlen stark an, hieß es bereits vergangene Woche.

Die Coronafälle nehmen derzeit auch in Heilbronn-Frankens Krankenhäusern wieder zu. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein

Der Pflegedirektor Frank Feinauer stellt fest, dass mit steigender Inzidenz sowohl die Corona-Patientenzahlen als auch die die Infektionen bei den Mitarbeitern zunehmen. Das betreffe die Intensivstation, die Kinderstation aber vor allem den Erwachsenenbereich, so Feinauer. Vergangenes Jahr um die gleiche Zeit waren es deutlich weniger Patienten mit Corona: zwei bis drei. Aktuell liegen im Caritas Krankenhaus dagegen zehn Covid-Patientinnen und Patienten auf Normalstation. Entsprechend müssen auch mehr Isolationszimmer bereitgehalten werden.

"Das bedeutet, dass wir für andere Patienten Betten sperren müssen - das heißt: Wir können weniger Patienten ohne Infektionserkrankungen behandeln."

Personalmangel wegen Corona

"Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht Corona-bedingte Personalausfälle kompensieren müssen", so Feinauer. Das verbleibende Personal müsse in der Konsequenz Überstunden machen. Denn zwei Drittel der Corona-Patienten auf Station seien bereits älter, so der Pflegedirektor, und benötigen einen hohen Pflegeaufwand. Die Hitze komme aktuell erschwerdend hinzu.

Pflegedirektor Frank Feinauer stellt außerdem fest, dass kleinere Kliniken ihre Notfallversorgung und teils auch die stationäre Versorgung einstellen würden - entsprechend müssten Patienten aus anderen Kliniken jetzt zusätzlich im Caritaskrankenhaus in Bad Mergentheim versorgt werden.