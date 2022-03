Funkstille zwischen Heilbronn und der russischen Partnerstadt

per Mail teilen

Die Menschen müssen in Verbindung bleiben, wenn die große Politik versagt. Das war das Motto des Heilbronner Oberbürgermeisters Harry Mergel (SPD). Doch jetzt ist das Maß voll.

Noch nicht einmal drei Jahre ist sie offiziell: Die Städtepartnerschaft zwischen Heilbronn und Noworossijsk am Schwarzen Meer in Russland. Doch am Montagnachmittag beschließt der Heilbronner Gemeinderat eine Resolution: Die freundschaftliche Verbindung wird ausgesetzt, bis auf weiteres.

Der Grund: Der Bürgermeister der Partnerstadt Andrej Kravchenko hatte sich als Putin-Anhänger geäußert.

"Heute befreien unsere Truppen das ukrainische Land von den Nationalisten."

Die Mehrheit im Heilbronner Gemeinderat ist entsetzt, der Vorsitzende des Heilbronner Judo-Clubs Kano Melek Melke bestürzt. Er hatte die Partnerschaft einst initiiert.

Als Leistungssportler sei er viel in der Welt herumgekommen, berichtet Melke dem SWR. Er habe viele Freundschaften geschlossen, das wollte er den Jugendlichen in seinem Sportverein auch ermöglichen. Über den Landessportverband Baden-Württemberg sei er auf einen Judo-Verein in Novorossijsk gestoßen.

Aus einem Kontakt wurden Freundschaften

Am Anfang habe es Kontakte zwischen Trainern und Vereins-Vertretern gegeben. Dann hätte eine Gruppe russischer Jugendlicher die Heilbronner besucht und umgekehrt. Und darauf seien Freundschaften entstanden, die bis heute halten, so Melke.

Heilbronns Partnerstadt Novorossijsk Privat / Claudia Küpper

Besonders beeindruckt sei er immer wieder von der Gastfreundschaft der russischen Familien gewesen.

SPD sucht Partnerstadt in der Ukraine

Die SPD im Heilbronner Gemeinderat will inzwischen nach einer neuen Partnerstadt Ausschau halten, möglichst in der Ukraine. In den sozialen Netzwerken hat sie dazu aufgefordert, Vorschläge zu machen.

Und die ersten Vorschläge sind auch schon eingegangen. Der Heilbronner Finanzberater Norbert Winzek hat im Internet recherchiert und ist auf die Industriestadt Schytomyr gestoßen. Das Ehepaar Slabon schlägt die Kleinstadt Werchowyna in den Karpaten vor. Galina Slabon stammt von dort, ihre Schwester arbeitet dort im Krankenhaus.

Hoffnung auf Kriegsende

Judo-Club-Vorsitzender Melek Melke hofft unterdessen, dass der Krieg bald zu Ende ist und die Partnerschaft zu Novorossijsk wieder auflebt. Er habe seinen Freunden dort geschrieben, dass sie sich durch den Krieg nicht trennen lassen. Und die Hoffnung auf ein Kriegsende teilt auch der Heilbronner Gemeinderat.