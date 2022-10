Partielle Sonnenfinsternis auch rund um Heilbronn zu sehen

Die partielle Sonnenfinsternis, die am Dienstag über Mitteleuropa zu sehen ist, kann man auch in der Region Heilbronn-Franken beobachten - etwa um die Mittagszeit herum.

Bei der partiellen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde und verdeckt etwa ein Fünftel des Sonnenlichts. Sie soll etwa zwei Stunden lang andauern und in ganz Mitteleuropa zu sehen sein - auch hier in der Region. Bei gutem Wetter kann die partielle Sonnenfinsternis in der Heilbronner Robert-Mayer-Sternwarte beobachtet werden. Ebenso kann man das Himmelsspektakel ab circa 11:15 Uhr in der Sternwarte des Science Centers experimenta bestaunen.

Spektakel bei Neumond

"Zum Höhepunkt um 12 wird man sehen, wie der Mond 20 bis 30 Prozent der Sonnenscheibe verdeckt. Das passiert immer bei Neumond."

Die Teleskope, mit denen man die Sonnenfinsternis gefahrlos beobachten könne, seien vorbereitet, heißt es. Der direkte Blick ins Sonnenlicht kann die Augen schädigen, deshalb sollte man dringend eine spezielle Sonnenfinsternisbrille nutzen oder Angebote wie die der Sternwarte in Anspruch nehmen, so Fichtner.