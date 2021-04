Auf ihrem Parteitag in Heilbronn wollen die Grünen am Wochenende ihre Landesliste mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl wählen. In Corona-Zeiten findet die Veranstaltung größtenteils online statt.

Schon bei der Landtagswahl im März räumten die Grünen ab. Auch für die Bundestagswahl am 26. September versprechen sie sich viel. Zu einem Erfolg beitragen sollen auch die Kandidatinnen und Kandidaten aus Baden-Württemberg. Kampfkandidatur um Listenplatz 1 bei den Grünen erwartet Um diese Personalien geht es am Samstag in Heilbronn bei der Landesdelegiertenkonferenz: Die Grünen in Baden-Württemberg wählen an zwei Tagen ihre Landesliste für die Bundestagswahl. Dabei wird um den Listenplatz 1 eine Kampfkandidatur erwartet: Die beiden Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner und Agnieszka Brugger treten gegeneinander an. Es soll eine starke Liste werden, heißt es von den Grünen, gerade weil die Landtagswahl so ein Erfolg war. 13 Abgeordnete aus Baden-Württemberg sitzen derzeit im Bundestag, die meisten davon stellen sich wieder zur Wahl. Koalitionsverhandlungen von Grünen und CDU großes Thema Auf dem Plan steht neben der Wahl auch eine Aussprache zur aktuellen politischen Lage und ein Resümee der gewonnenen Landtagswahl, sagte die Grüne-Landtagsabgeordnete Susanne Bay aus Heilbronn. Bei der Landtagswahl im März setzte sie sich gegen CDU-Innenminister Thomas Strobl durch und gewann den hiesigen Wahlkreis. Gerade die Koalitionsverhandlungen mit der CDU würden die Basis beschäftigen. Aber auch Corona und der Klimaschutz werden auf der Agenda stehen. "Es wird ein spannender Parteitag", ist Bay überzeugt. Der Parteitag aus Heilbronn findet wegen der Corona-Pandemie digital statt. Vor Ort in Heilbronn sind der Landesvorstand und das Parteitagspräsidium, schreibt die Deutsche Presseagentur (dpa). Die Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl wollen die Grünen am 19. April bekannt geben.