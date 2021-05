Die Polizei hat am Feiertag am Donnerstagabend auf mehreren Parkplätzen im Heilbronner Industriegebiet eine große Anzahl von Menschen und Autos feststellen müssen. Bis zu 30 Autos und 50 Menschen wurden allein auf dem Parkplatz einer Diskothek angetroffen, ebenso viele im Bereich des Weippertzentrums und auf den Flächen vor einem Elektromarkt. Die Parkplätze wurden von der Polizei geräumt und abgesperrt, was zu Ausweichtreffen an Tankstellen geführt hatte. Nach Polizeiangaben wurden die meisten Personen der Posing- und Tuningszene zugerechnet. Mit Beginn der Ausgangssperre hatten nahezu alle Fahrzeuge das Stadtgebiet wieder verlassen.