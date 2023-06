per Mail teilen

Auf dem Autobahn-Parkplatz Reußenberg Nord bei Crailsheim ist aus einem Tanklastzug mit Gefahrgut am Freitagabend eine sehr geringe Menge einer chemischen Flüssigkeit ausgetreten.

Laut Polizei war an der Unterseite des Gefahrguttanks an einem Befüllungsventil ein kleines Leck aufgetreten, welches durch die Feuerwehr aber rasch abgedichtet werden konnte. Ein Mann hatte zuvor auf dem Parkplatz einen ätzenden Geruch wahrgenommen.

Viele Einsatzkräfte bei Gefahrguttransporter

Der Autobahnparkplatz wurde aus Sicherheitsgründen geräumt und durch die Autobahnmeisterei abgesperrt. Der Gefahrgut-Tanklastzug mit spanischer Zulassung hatte etwa 23 Tonnen Ethylacrylat geladen. Die Flüssigkeit ist laut Polizei leicht entzündlich und riecht stechend. Die Feuerwehr Crailsheim war mit 12 Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften vor Ort.

Keine Verletzten - Ladung wird umgepumpt

Mitarbeiter des Landratsamtes Schwäbisch Hall beurteilten vor Ort eine mögliche Gefahr für die Umwelt. Verletzt wurde niemand. Als Ursache für den Gefahrgutaustritt nimmt die Polizei einen technischen Defekt an dem Ventil an. Bei dem 53 Jahre alten Fahrer liege kein Fehlverhalten vor. Aus Sicherheitsgründen wird die Ladung des Tankzugs vor Ort durch eine Spezialfirma in ein anderes Tankfahrzeug umgepumpt. Laut Polizei sollen die Arbeiten im Laufe des Samstagnachmittags abgeschlossen sein.