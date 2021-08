Am Kreisklinikum Schwäbisch Hall in Crailsheim gibt es jetzt rund 275 Parkplätze mehr. Das neue Parkhaus kann genutzt werden. Noch können nicht alle Parkplätze genutzt werden. In den beiden oberen Stockwerken fehlt laut Mitteilung des Landratsamts Schwäbisch Hall noch die Bodenbeschichtung. Damit konnte der geplante Abschluss trotz Corona-Pandemie mit zwei Jahren Bauzeit fast eingehalten werden. Für die Baukosten gilt das nicht ganz: Veranschlagt waren anfangs rund 4,2 Millionen Euro, unterm Strich stehen jetzt voraussichtlich rund 5,9 Millionen. Mit steigenden Patienten- und Mitarbeiterzahlen wurden die Parkplätze im Kreisklinikum in Crailsheim immer knapper. Dazu ist ein neuer Anbau geplant, unter anderem für die Frauenklinik.