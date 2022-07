Einzelhandel und Gastronomie sehen Parkgebührenerhöhung kritisch

per Mail teilen

Verkehrsminister und Städtetag fordern, dass Parken teurer wird. Die Stadt Heilbronn kündigt "Anpassungen" an, Gastronomie und Einzelhandel sind skeptisch.

Eigentlich hatte die Stadt eine Gebührenerhöhung im vergangenen Jahr schon beschlossen – dann aber wegen der Belastung der Bürgerinnen und Bürger doch einen Rückzieher gemacht. Durch die Forderungen von Verkehrsminister Herrmann (Grüne) und dem Städtetag bekommt die Diskussion aber neue Fahrt.

Stadt spricht nicht direkt von Gebührenerhöhung

Das Wort „Gebührenerhöhung“ nimmt die Stadt dabei aber nur ungern in den Mund. Eine Sprecherin spricht von „Anpassungen“, die sicher nötig seien. Ziel sei es, dass alle in der Stadt am Ende profitierten – ÖPNV-Nutzer und Radfahrer genau wie Autofahrer. „Wir wollen die Autofahrer nicht verbannen“, heißt es im Rathaus.

Ziel sei eine Optimierung der bestehenden Verhältnisse. Viele Autofahrer würden immer noch in die kleinen Gassen fahren, um zu parken, während es in den Parkhäusern noch Platz gebe. Das wolle die Stadt in Zukunft besser zu steuern – mithilfe der Parkgebühren.

Gastronomen und Einzelhändler skeptisch

Gastronomie und Einzelhandel reagieren zurückhaltend auf den Vorstoß des Städtetages. Thomas Aurich, Heilbronner Vorsitzender des Hotel- und Gastättenverbands Dehoga, sagt, er könne die Stadt verstehen, wenn sie die Parkgebühren erhöhen will. Eine Parkgebührenerhöhung könne die Preisspirale aber womöglich weiter verschärfen.

Die Gastronomie befinde sich nach der Corona-Pause in einem "Restart-Prozess", gleichzeitig drohe aber aufgrund der zu erwartenden weiteren Corona-Wellen der nächste harte Winter. Dringend benötigte Besucher der Gastronomie in den Innenstädten könnten durch höhere Parkgebühren möglicherweise abgeschreckt werden.

Auch in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der "Stadtinitiative Heilbronn" sieht er eine Gebührenerhöhung skeptisch. Heilbronn sei keine Flächenstadt wie Berlin, viele Menschen in der Region seien auf das Auto angewiesen und nicht ans Stadtbahnnetz angebunden.