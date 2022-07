Heilbronn will Gebühren für Anwohnerparken zum Jahreswechsel erhöhen

per Mail teilen

In Heilbronn sollen zum Ende des Jahres die Kosten für Anwohnerparkausweise erhöht werden. Zuvor wurde unter anderem aus dem Einzelhandel Kritik laut.

Im Juli 2021, vor einem Jahr also, wurde von der Landesregierung eine neue Verordnung beschlossen, die höhere Parkgebühren für Anwohner erlaubt. Freiburg war eine der ersten Städte, die satte Erhöhungen umsetzte. In Heilbronn hielt man sich da noch zurück. Grund sei die Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch die Corona-Pandemie, hieß es im April.

Jetzt ist klar: Die Gebühren für das Anwohnerparken sollen voraussichtlich zum Jahreswechsel erhöht werden.

Jahreswechsel angestrebt

Die Stadt folge damit den "Leitlinien zur Park- und Straßenraumnutzung", die der Gemeinderat im Juli 2021 beschlossen hatte, erklärt Kim Feßenbecker, der Leiter der Straßenverkehrsbehörde in Heilbronn. Hier läuft seiner Aussage nach auch schon die Planung.

"Die Beschlüsse und die Satzung, die kann man nicht aus dem Boden stampfen."

Angestrebt sei der Jahreswechsel, um die Gebühren für das Anwohnerparken in Heilbronn zu erhöhen. Das sei sowohl für die Anwohner, als auch für die Stadt das einfachste, so Feßenbecker. Ob das klappt, das hänge von vielen Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie schnell eine Erhöhung dann endgültig beschlossen würde und wie schnell die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung geschaffen werden könnten.

Genauer Betrag noch unklar

Bisher kostet das Anwohnerparken in Heilbronn jährlich 30 Euro und 70 Cent. Dieser Betrag könne nicht mehr gehalten werden. Doch sei noch unklar, wie viel die Heilbronnerinnen und Heilbronner im kommenden Jahr für einen Anwohnerparkausweis dann wirklich zahlen müssen.

"Da wird es eine deutliche Erhöhung geben, aber die aktuelle Zahl ist da einfach noch nicht bekannt."

Grund dafür sei auch, dass die neuen Gebühren eben auch vom Gemeinderat beschlossen werden müssten, erklärt der Leiter der Straßenverkehrsbehörde.

Kein Verkehrsmittel soll bevorzugt oder benachteiligt werden

Man könnte meinen, die Stadt Heilbronn wolle den Autofahrern das Leben schwer machen. Das sei nicht der Fall, verteidigt Feßenbecker die Entscheidung die Gebühren zu erhöhen. Man wolle jedem Verkehrsmittel den Raum geben den es brauche.

Allerdings stünden in vielen Parkhäusern der Stadt Plätze leer, während Autofahrer in engen Gassen, in Wohngebieten günstig oder kostenlos parken. Das solle sich ändern, sodass im Straßenraum eben für alternative Verkehrsmittel wieder mehr Platz frei werde, wie für Fahrräder oder E-Scooter, aber auch für Fußgängerinnen und Fußgänger.

Kritik von Umwelthilfe, Gastronomie und Einzelhandel

Während andere Städte, wie beispielsweise Freiburg, die Gebühren schon längst erhöht haben, geriet die Stadt Heilbronn bei der deutschen Umwelthilfe in die Kritik. Grund war, dass in Heilbronn die Gebühren eben nicht sofort erhöht wurden.

Auf der anderen Seite stehen die Gastronomen und Einzelhändler in Heilbronn. Denn nicht nur das Anwohnerparken soll teurer werden, auch die allgemeinen Parkgebühren sollen nach oben hin angepasst werden. Das wiederum passt den Akteuren in der Stadt nicht. Sie befürchten, vor allem in einer drohenden neuen Corona-Welle, Kundschaft zu verlieren.