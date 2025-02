per Mail teilen

Ein neuer Trend auf TikTok soll wohl Jugendliche zum missbräuchlichen Konsum von Paracetamol animieren. Heilbronner Mediziner warnen vor den Folgen dieser "Challenge".

Der Verband Pharma Deutschland hat vor einigen Wochen eine offizielle Warnung vor einem möglicherweise neuen Trend unter Jugendlichen veröffentlicht: Mitglieder des Verbands hatten auf Tiktok mehrere Videos entdeckt, in denen Jugendliche den bewussten Überkonsum von Paracetamol verharmlosen und bewitzeln. Daraufhin befürchteten sie eine mögliche neue Internet-Challenge. Auch Apotheker Rouven Steeb aus Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) hat die dringliche Warnung davor erreicht. Er ist Vizepräsident des Landesapothekerverbands und ebenfalls über die Situation besorgt.

Ziel der "Paracetamol-Challenge" ist wohl, möglichst hohe Dosen des Medikaments zu überleben, so Pharma Deutschland. Die dazu gesichteten TikTok-Videos stammen von mehrheitlich englischsprachigen Personen. Darin zeigen diese sich fröhlich singend vor der Kamera und schreiben darüber Aussagen, die übersetzt beispielsweise lauten: "Heb' die Hand, wenn du den Mix aus Paracetamol und Ibuprofen überlebt hast."

Paracetamol bei Überdosierung lebensgefährlich

Paracetamol ist zwar bei korrekter Einnahme gut verträglich, erklärt Apotheker Rouven Steeb. Eine Überdosierung jedoch hochgefährlich. Die kann schnell zu irreparablen Leberschäden und im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. Die Apotheken vor Ort seien inzwischen über den problematischen Trend informiert und dazu angehalten, ein besonderes Augenmerk auf den Verkauf von Schmerzmitteln an jugendliche Kunden zu legen, so Steeb.

Die Apothekerinnen und Apotheker wollen besonders darauf achten, ob Jugendliche ungewöhnliche Mengen an Schmerzmitteln wie Paracetamol kaufen. SWR

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage am Justinus-Kerner-Gymnasium (JKG) in Heilbronn haben ein paar Schülerinnen und Schüler zwar schon mal von dem absurden Trend gehört, könnten jedoch den Sinn dahinter überhaupt nicht verstehen. Schmerzmittel völlig grundlos zu konsumieren, klinge einfach nur "dumm" und "idiotisch", so zwei junge Schüler des JKGs Heilbronn.

Bisher noch keine Folgen des Trends auf TikTok

Martin Uellner, Vorstand der Ärzteschaft Heilbronn, ist über die vermeintliche Challenge erschüttert, bezeichnet sie als "tödlichen Unfug". Das Gefährliche an einer Paracetamol-Vergiftung ist vor allem, dass diese sich sehr schleichend ausbreitet. Die Symptome dafür sind unspezifisch und treten oftmals erst 24 bis 48 Stunden nach dem Konsum auf.

Für Gegenmittel könnte es dann schon zu spät sein, weiß auch Mathias Burkhardt, Pressesprecher der Heilbronner SLK-Kliniken. Dort hätte es bislang aber noch keinen Fall im Hinblick auf die vermeintliche TikTok-Challenge gegeben. Das bestätigen auch weitere Apotheken und Krankenhäuser bundesweit und aus der Region.

Gefährliche Challenges bereits in der Vergangenheit

Vergleichbare Challenge hat es in sozialen Medien bereits einige gegeben. So beispielsweise die "Hot Chip Challenge", bei der die Teilnehmenden einen extrem scharfen Chip essen sollten, ohne das Ganze durch Milch oder ähnliches zu neutralisieren. Das Ganze hatte damals zu intensiven gesundheitlichen Problemen und teilweise gar medizinischen Notfällen geführt. Die Stadt Heilbronn verbot daraufhin sogar den Verkauf.